У приміщенні Вінницької міської ради краяни мали можливість ознайомитися з міжнародною виставкою дитячих малюнків «Мій край — мій дім».
На ній зокрема представлено малюнки дітей із зони проведення АТО. Виставка нагадує, що треба все зробити, щоб в Україні настав мир. Ідея створення експозиції належить громадській організації «Словацько-український центр партнерства». Свої малюнки для огляду надали майже 40 дітей, восьмеро з яких — діти із сімей внутрішньо перемішених осіб, що проживають у Вінниці. Експозиція налічувала 45 робіт. Протягом двох днів вінничани мали можливість відвідати виставку, а потім вона вирушила в інші міста країни, де в кожному поповнюватиметься новими дитячими малюнками. Експозиції демонструватимуть і в Києві. У Вінниці виставка відбулася завдяки громадській організації «Об’єднання переселенців «Спільна справа» та за підтримки департаменту культури міської ради.