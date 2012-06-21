Вихованці Зразкового дитячого хору Gloria із Житомира здобули перемогу на 45-му міжнародному пісенному фестивалі, що відбувся у чеському місті Оломоуц. Про це розповіла художній керівник і диригент колективу, заслужена артистка України Наталія Клименко.
«Загалом у конкурсі брали участь 33 колективи з різних країн світу. Серед них — вісім дитячих хорів, які представляли Словенію, Туреччину, Угорщину, Україну та Чехію. Наш хор був єдиним учасником від України. Суперники у нашій номінації були дуже цікавими, і все ж хор Gloria виступив блискуче — ми взяли 96,7 бала зі ста можливих. Слухачі аплодували і кричали нам «Браво», хоча на таких конкурсах це, в принципі, й не прийнято. 10 років тому ми вже брали участь у цьому фестивалі — і теж взяли «золото», — уточнила пані Клименко.
Загалом у хорі Gloria співають близько 60 дітей віком від дев’яти до шістнадцяти років. Але на конкурс до Чехії виборювати перемогу цього разу вирушив лише 31 вокаліст. Однак це не завадило житомирянам стати тріумфаторами, виконавши при цьому складну програму із чотирьох творів.
Зрештою, за менш ніж півроку хор Gloria уже здобув п'ять золотих медалей і два гран-прі на конкурсах різного рівня.
Крім того, після перемоги на фестивалі у Чехії, житомирський колектив також успішно виступив у Франції.
«Після Оломоуца ми ще виступили на молодіжному фестивалі у місті Бельфор, в якому брали участь 6 тисяч учасників із п'яти континентів світу. Там Gloria співала в центральному костелі —концерти щодня тривали по 50 хвилин. Доки ми розспівувалися, то на площі збирались величезні черги з охочих нас послухати, а в храмі під час виступів люди сідали навіть на підлозі», —додала пані Клименко.