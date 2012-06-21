23 дитини із прифронтових міст і сіл Ясинуватського району Донеччини у супроводі батьків вирушили на безплатне обстеження та лікування у Запорізьку обласну клінічну дитячу лікарню. Така можливість з’явилася завдяки спільному благодійному проекту «Допомога йде», який реалізують за підтримки оперативного командування «Схід» ЗСУ», голови Запорізької обласної держадміністрації та народного депутата Ігоря Артюшенка.
— Мета проекту — надання змоги дітям та їхнім родинам, які живуть поблизу лінії розмежування, отримати кваліфіковану медичну допомогу й консультації, яких бракує на лінії розмежування, — каже координатор проекту офіцер відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід» Борис Кутовий.
Попередню організаційну роботу із сім’ями, діти з яких потребують стаціонарного лікування, провели групи ЦВС, що виконують завдання на донецькому напрямку. Офіцери групи відвідували родини, з’ясовували попередні діагнози, щоб запорізькі лікарі могли підготували лікарняні місця у потрібних відділеннях.
За час проведення благодійної акції «Допомога йде» у лікарнях Запоріжжя та Дніпра кваліфіковану медичну допомогу отримали майже 85 дорослих і дітей з Мар’їнського, Ясинуватського і Бахмутського районів Донецької області.
Аркадій РАДКІВСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»