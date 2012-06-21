Маленькі жителі Луганщини відвідають улітку Хорватію, США та Кіпр. Особлива увага до 1,5 тисячі дітей з прифронтових сіл та містечок, розташованих поблизу лінії розмежування, Новоайдарського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Другій рік поспіль дітей оздоровлюють за кошти обласного бюджету, навіть якщо у таких хлопчиків і дівчаток немає спеціальних пільг. Обласна програма «Луганське літо» передбачає на це 2 мільйони гривень. Допомагають і волонтерські організації.
За словами директора обласного департаменту соціального захисту Елеонори Поліщук, майже 130 дітей із сірої зони відвідають Хорватію. А десятеро синів та дочок ветеранів АТО, а також дітлахів, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, за президентською програмою завітають на Кіпр. Решта зможуть відвідати нинішнього літа Австрію, США та Польщу.
«З урахуванням проблем щодо проведення оздоровчої кампанії, пов’язаних передовсім з проведенням АТО, ми співпрацюємо з іншими областями України, які приймають за рахунок власних ресурсів дітей з різних міст і районів Луганщини», — розповідає Елеонора Поліщук.
Географія подорожей та оздоровлення маленьких луганців — літні табори чи не у всіх областях країни. А на території самої Луганщини приймають на відпочинок шість заміських закладів.
До речі, за підсумками торішньої оздоровчої кампанії дитячі центри Луганщини «Зоря» та «Гончаровський» здобули перше і друге місця у всеукраїнському конкурсі завдяки передусім творчій роботі вихователів, які тут організовують дозвілля малечі влітку. Педагоги й волонтери цього літа підготували сюрпризи. Наприклад, у кремінському таборі «Мрія» впроваджують проект «Школа янголів», мета якого — духовно-моральне виховання дітей. Луганщину вже відвідали вчителі із Львівщини, які разом з місцевими колегами вели для дітей уроки духовної етики.