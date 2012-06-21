Підсумки цьогорічного Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю, започаткованого дев’ять років тому Харківською облрадою, потішили і журі, і прихильників цієї популярної серед школярів форми дозвілля. Бо граючись у сценаристів, операторів, телеведучих, знімаючи захопливі веселі ролики, діти мимохіть стають творцями нової історії своєї країни.
Загалом цього року на фестиваль «Дитятко» надійшло понад 1000 конкурсних робіт із 87 країн світу, зокрема зі США, Франції, Індії, Іспанії, Ірану. Як розповів власному кореспондентові «Урядового кур’єра начальник управління культури та туризму ХОДА Олег Яцина, журі відібрало до конкурсної програми фестивалю 134 роботи з 33 країн. Витвори юних режисерів були представлені в 12 номінаціях.
Так, творче змагання юних телевізійників у номінації «Місцеве самоврядування — це ми!» допомогло їм краще зрозуміти таку дорослу справу як децентралізація, яка вже разюче змінила на краще життя багатьох українських громад.
Герой фестивального ролика-переможця щиро розповідає одноліткам просту буденну історію: якось «застряг» у брудному непривітному будинковому ліфті. Це підштовхнуло хлопчика та його друзів до ідеї відремонтувати підйомник з допомогою дорослих, проте власноруч прибрати його, змити бруд зі стіни і підлоги, пофарбувати панелі. Скажете: «Тривіально!». Можливо. Та це насправді і є самоврядування, коли кожен з нас бодай на йоту змінює сіре буденне життя на нові, яскравіші барви. Більше того — автори міні-фільму (а це столична дитяча студія телеведучих «Веселка ТV) показують власний приклад здорової колективної ініціативи іншим, оскільки вони, кажучи мовою підлітків, «кидають челенж» всім юним телевізійникам: «Змінимо світ на краще».
Наступна авторка (друге конкурсне місце) небезпідставно гадає, що факти — вперта річ. У її ролику ми спершу бачимо колишнє безлике приміщення школи. Далі зарослий ставок і занехаяний парк, напіврозвалені громадівські приміщення. Метаморфози, які сталися з їхнім селищем нині, коли децентралізаційна реформа впевнено крокує країною, безперечно додадуть оптимізму: оновлена як лялечка школа, чистий став, красень-парк, стильні ліхтарі, ошатні тротуари, понад півтисячі лип та кленів, посаджених зокрема і дитячими руками.
Переконливі і юні телевізійники з Чкалового на Харківщині (третя позиція): успішна Україна розпочинається з успішної громади. Таким після об’єднання з сусідами стало і їхнє селище, в якому діти та підлітки почуваються як у зручному затишному сонячному місці. То, можливо, дитячими вустами говорить істина?!
Насамкінець завважимо, що переможці телефестивалю «Дитятко» за сприяння програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація» традиційно поїдуть до Страсбурга.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»