Джеміма Лайзелл

Перед смертю 13-річна британська дівчина вирішила стати донором, її органи врятували вісьмох людей, серед них – п'ятеро дітей

Про це повідомляє ВВС.

Британка Джеміма Лайзелл (Jemima Layzell) померла у 2012 році від аневризми. Дівчинка стала донором серця, підшлункової залози, легенів, нирок, тонкої кишки і печінки.

До цього жоден донор не допоміг такій кількості хворих, відзначають у британському відомстві, яке відповідає за донорство NHS Blood and Transplant.

Батьки дівчинки-донора розповіли, що вона була співчутливою, розумною, творчою. І дуже пишалася б такою спадщиною.

Трьом людям пересадили її серце, малу кишку та підшлункову залозу, ще двоє хворих отримали її нирки. Печінку дівчинки розділили і пересадили двом пацієнтам. Іншій людині пересадили її легені.

Батьки дівчинки розповіли, що вона захотіла стати донором після загибелі її знайомого у автокатастрофі. Про це вона розповіла за декілька тижнів до своєї смерті.

Сім'я Джеміми заснувала фонд її імені, щоб сприяти донорству органів.

Родичі дівчинки зізналися, що їм було складно віддати тіло доньки на донорство. Однак вважають, що вчинили правильно.

Родина дівчинки-донора створила фонд її імені, його мета– допомагати молодим людям з ураженням мозку та просувати ідею донорства органів.