Перед смертю 13-річна британська дівчина вирішила стати донором, її органи врятували вісьмох людей, серед них – п'ятеро дітей
Про це повідомляє ВВС.
Британка Джеміма Лайзелл (Jemima Layzell) померла у 2012 році від аневризми. Дівчинка стала донором серця, підшлункової залози, легенів, нирок, тонкої кишки і печінки.
До цього жоден донор не допоміг такій кількості хворих, відзначають у британському відомстві, яке відповідає за донорство NHS Blood and Transplant.
Батьки дівчинки-донора розповіли, що вона була співчутливою, розумною, творчою. І дуже пишалася б такою спадщиною.
Трьом людям пересадили її серце, малу кишку та підшлункову залозу, ще двоє хворих отримали її нирки. Печінку дівчинки розділили і пересадили двом пацієнтам. Іншій людині пересадили її легені.
Батьки дівчинки розповіли, що вона захотіла стати донором після загибелі її знайомого у автокатастрофі. Про це вона розповіла за декілька тижнів до своєї смерті.
Родичі дівчинки зізналися, що їм було складно віддати тіло доньки на донорство. Однак вважають, що вчинили правильно.
Родина дівчинки-донора створила фонд її імені, його мета– допомагати молодим людям з ураженням мозку та просувати ідею донорства органів.