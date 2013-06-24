Наша країна переживає складні часи. За даними Міністерства охорони здоров’я, близько 60% українців потребують психологічної допомоги. Щодня наші громадяни втрачають життя та здоров’я, домівки, стосунки, роботи та бізнеси. Про це повідомляє прес-центр Мінінстерства соціальної політики України.

Перша психологічна допомога – це загальновизнана, проста й дієва методика забезпечення первинної підтримки людей у кризових ситуаціях.

Мінсоцполітики нагадує, що за ініціативи першої леді України Олени ЗеленськоївпровадженоНаціональну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та іноземними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Водночас, Національна психологічна асоціація, залучившись підтримкою партнерів, на початку червня запустила безоплатну гарячу лінію, яка працює у форматі аудіо та відео дзвінків.

Кожен охочий з України може подзвонити за номером 0-800-100-102 (дзвінки безкоштовні), щодня з 10:00-20:00, адміністратор лінії прийме дзвінок, визначить зручний для вас формат роботи (аудіо чи відео) і скерує да вільного психолога на лінії.

Психологічна допомога для українців закордоном доступна за телефонами:

Чехія +420 800 012 058

Польща +48 800 088 141

Франція +33 805 080 466

Португалія +351 800 780 756

Швеція +46 20 160 46 46

Ірландія +353 1800 817 519

Італія +39 800 939 092

Австрія +43 800 017 967

Великобританія +44 808 164 2432

Найближчим часом будуть підключені інші країни. Дзвінки з усіх мобільних операторів відповідних країн – безкоштовні.

На лінії працюють фахові психологи, які мають відповідний досвід та пройшли підготовку надання допомоги у ситуаціях кризи. Спеціалісти дотримуються основних етичних стандартів професії, а всі звернення за допомогою є конфіденційними.

Спеціалісти лінії надають кризові та інші типи консультацій, займаються психологічною просвітою, а у разі необхідності скерування до інших спеціалістів - передадуть дієві, робочі, безкоштовні контакти.