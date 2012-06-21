Дієта MIND допомагає запобігти розвитку когнітивних порушень. Вона поєднує в собі рекомендації дієти DASH, розробленої для профілактики і лікування гіпертонії та серцево-судинних захворювань.
Дослідники з Університету Раш впродовж п’яти років стежили за 960 людьми похилого віку. Середній вік учасників експеременту становив 81,4 року, інформують іноземні ЗМІ.
Мозок добровольців, які дотримувалися дієти MIND, виявився на 7,5 років молодшим за тих, хто в своєму щоденному раціоні харчувався інакше. Тобто, когнітивні порушення у них розвинулися набагато пізніше. Дієта MIND включає 15 компонентів. 10 груп продуктів, корисних для мозку, а від 5 груп (червоного м’яса, смаженого, фастфуда, масла і маргарину, випічки і солодощів) слід відмовитися.
Людина, що дотримує дієту MIND, повинен щодня вживати в їжу, як мінімум, 3 порції цільних злаків, зелені листові овочі, один будь-який інший овоч і випивати келих вина. Перекушувати слід горіхами. Боби потрібно їсти приблизно через день. Також необхідно їсти м’ясо птиці і ягоди, щонайменше, два рази на тиждень, а рибу – мінімум один раз в тиждень. Крім того, творці дієти рекомендують з’їдати менше однієї ложки вершкового масла в день і менше однієї порції жирного сиру, смаженого або фаст-фуду в тиждень.
MIND-дієта: раціон харчування - зразкове меню:
сніданок:
Зелений чай (без цукру і молока)
1 шматочок хліба з цільного зерна
1 порція вівсяних пластівців (або інших пластівців)
1 баночка натурального йогурту + мед
обід:
1 салат із зелених овочів з оливковою олією
1 порція рибного філе та овочевого рагу
1 порція дикого або коричневого рису
1 шматочок хліба з цільного зерна
підвечірок:
жменька горіхів
1 порція ягід
вечеря:
1 тарілка овочевого супу
1 порція гречки
1 велика порція листового салату з оливковою олією, рубаними горіхами (шматочками сиру)
1 келих вина
Американські дієтологи, які розробили дієту DASH, рекомендують такі норми споживання продуктів:
Що таке «порція» у наведеній вище таблиці?
1 порція – це: 1/2 чашки вареного рису або макаронних виробів;
1 скибка хліба;
1 чашка сирих овочів або фруктів;
1/2 чашки варених овочів або фруктів;
1 чайна ложка оливкової олії;
Як перейти на дієту DASH поступово?
Додавайте додатково порцію овочів на обід і на вечерю. Обмежуйте м'ясо, замість нього додавайте в раціон більше бобових.
Вибирайте продукти зі зниженою кількістю солі, спробуйте замінити сіль соком цитрини, карі, часниковим порошком, іншими спеціями.
Не додавайте сіль, коли варите крупу або макарони.
Промивайте консервовані продукти (наприклад, квасолю), щоб видалити надлишки солі.
При дотриманні всіх умов раціон буде збалансованим, а меню смачним і ситним.
Дієта DASH не допоможе вам схуднути на
Отже, основна мета дієти DASH – профілактика і лікування гіпертонії. Крім регулювання тиску, дієта DASH вирішує ще кілька важливих завдань: вона знижує рівень поганого холестерину, а також допомагає знизити ризик деяких видів раку, ішемічної хвороби серця, інсульту, серцевої недостатності, каменів у нирках, а також цукрового діабету. Дієта DASH істотно знижує вагу, покращує самопочуття і якість життя в цілому. Ця дієта визнана однією з кращих для профілактики і лікування цукрового діабету та однією з найефективніших при серцево-судинних захворюваннях.