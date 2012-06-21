Англійська дієта – одна з найпопулярніших, її практикують багато людей в всьому світі, адже вона дуже проста та ефективна. Меню на кожен день допоможе вам дотримуватися її правильно і досягти хорошого ефекту.
Меню англійської дієти на перші 6 днів
Перші шість днів обирайте варіанти сніданку, обіду та вечері.
Сніданок на вибір:
1 варене яйце, грінки, стакан будь-якого соку;
1/3 склянки вівсянки з 1 склянкою нежирного молока, 1 столова ложка родзинок, стакан соку;
Обід на вибір:
Одна відварена картоплина,
2 грінки,
Вечеря на вибір:
Овочевий суп,
1 варена картоплина,
7-ий день англійської дієти: меню харчування
Останній, 7 день, дієти треба провести на кефірі або на зеленому чаї.