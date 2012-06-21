Англійська дієта – одна з найпопулярніших, її практикують багато людей в всьому світі, адже вона дуже проста та ефективна. Меню на кожен день допоможе вам дотримуватися її правильно і досягти хорошого ефекту.

Меню англійської дієти на перші 6 днів

Перші шість днів обирайте варіанти сніданку, обіду та вечері.

Сніданок на вибір:

1 варене яйце, грінки, стакан будь-якого соку;

1/3 склянки вівсянки з 1 склянкою нежирного молока, 1 столова ложка родзинок, стакан соку;

200 г фруктового салату, 150 г нежирного йогурту.

Обід на вибір:

Одна відварена картоплина, 100 г сиру з фруктами або сухофруктами, овочевий салат з соняшниковою олією, і 1 фрукт на вибір: апельсин, яблуко або груша;

2 грінки, 50 г квасолі, 1 фрукт.

Вечеря на вибір:

Овочевий суп, 25 г сиру, 50 г кураги;

1 варена картоплина, 60 г квасолі, салат з капусти і моркви, 2 склянки молока.

7-ий день англійської дієти: меню харчування

Останній, 7 день, дієти треба провести на кефірі або на зеленому чаї. 