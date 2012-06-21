Проблема зайвої ваги стала дуже актуальна останнім часом. Соціальні мережі зробили спортивну статуру модним. Тепер більшість людей у світі все більше захоплюються правильним харчуванням, займаються спортом і намагаються вести здоровий спосіб життя.
Дієтологи активно допомагають людям у цій нелегкій справі із зайвими калоріями в раціоні. Вони назвали чотири напої, які допоможуть скинути зайву вагу без особливих зусиль або допоможуть прискорити процес схуднення при заняттях спортом.
Зелений коктейль готується з простих продуктів, доступних у цю пору року. Половинка кільця ананаса, чвертинка огірка, невелике стебло селери, середня скибочка баклажана і половина редьки все що потрібно для цього коктейлю.
Подрібнити все це в блендері і випити за годину перед сніданком.
Грейпфрутовий сік теж сприяє спалюванню жиру. Для збільшення його користі, стакан соку варто змішати з парою столових ложок яблучного оцту і половиною склянки м'яти. Вживати можна за сніданком або перед сном.
Пара звичних лимонадів завершує список. Для першого варто змішати насіння чіа і ложку лимонного соку в склянці води, і дати настоятися десять хвилин. Другий, трохи складніший. Потрібно натерти імбир, залити його гарячою водою. Коли охолоне, змішати з соком трьох лимонів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»