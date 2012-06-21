Дієтологи з Австрії опублікували список сніданків, які принесуть максимальну користь організму.
Вони назвали вівсянку кращим блюдом на сніданок. Цей продукт не спроста займає лідируючі позиції: каша насичена бета-глюканом. Ця речовина підсилює роботу імунної системи і омолоджує організм.
Щоб отримати максимальну користь, кашу потрібно готувати на воді без додавання цукру. Вибирати вівсянку потрібно з мінімальною механічною обробкою. Дієтологи рекомендують не використовувати пакетовані каші, бо корисних властивостей у них мало. Недарма відомий детектив Шерлок Холмс вранці чув: «Вівсянка, сер», адже ця каша ідеально підходить для підтримки сил.
Не варто «зациклюватися» тільки на цій каші. Медики також назвали гречану і рисову крупу хорошим джерелом вітамінів.
Фрукти займають друге місце в списку «найкорисніших сніданків». Ці продукти насичують організм клітковиною, магнієм, калієм та вітамінами. Тоді як ягоди пришвидшують обмін речовин. Це допомагає позбавитися від зайвої ваги. Однак фахівці радять виключити дині і банани з ранкового прийому їжі. Замість цього краще вжити яблука чи груші.
Білковий сніданок також приносить величезну користь організму. Страви з курячих яєць, риби, сочевиці або бобових максимально наситять організм енергією. Ці продукти зміцнять м'язи тіла і покращать обмінну функцію.
Дієтологи відзначили, що в усьому має бути норма: надмірне вживання цих продуктів на сніданок може нашкодити здоров'ю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»