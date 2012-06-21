Після перенесеного коронавірусу не варто повертатися до звичного режиму харчування, впевнена індійський лікар Рохині Патіл. Вона та інші дієтологи розповіли про найкорисніші продукти після перенесеної хвороби COVID-19.

Патіл радить пити багато рідини і не напружувати організм надмірними фізичними та розумовими навантаженнями. Для того, щоб відновити природний водний баланс в організмі, експерт рекомендує пити воду з насінням базиліку.

Лікар-дієтолог з Індії Приті Тяги рекомендує перехворілим на коронавірусну інфекцію включити в раціон якомога більше складних вуглеводів – наприклад, цільнозернові продукти. Крім того, вона рекомендує їсти більше йогуртів, а також пити настій чайного гриба, включати в раціон солоні огірки і боби. За словами фахівця, все це дозволить відновити мікрофлору кишківника і зміцнити імунітет, пише The Pioneer.

Приті Тяги пропонує колишнім пацієнтам з COVID-19 з'їдати під час сніданку жменю волоських горіхів, мигдалю або гарбузового насіння. Вони, за словами дієтолога, багаті на омега-3, поліненасиченими жирними кислоти, які сприяють відновленню організму після інфекції. Волоські горіхи багаті цинком і селеном, а також білком і вітаміном В –він грає важливу роль у відновленні ослабленого організму.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»