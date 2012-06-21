Дієтологи розробили безліч раціонів харчування, які допоможуть удосконалити своє тіло. Більшість дієт полягають у виключенні деяких продуктів, але фахівці відзначають, що слід додати кілька позицій в свій ранковий раціон.
Сніданок вважається головним прийомом їжі – від нього залежить повноцінне відновлення обмінних процесів після сну. Втрата ваги робить початок дня складним випробуванням, оскільки організму необхідний повноцінний набір мікроелементів, щоб «завестися», але надлишок калорій може обернутися зайвими кілограмами.
Дієтологи назвали ТОП-5 продуктів для здорового сніданку, який забезпечить бадьорий ранок. У багатьох кухнях головним продуктом для сніданку вважаються курячі яйця. Дієтологи погоджуються з цим: у курячому яйці є селен і велика кількість білка, що забезпечує відчуття ситості і допомагає уникнути переїдання. Так, ефект від вживання одного яйця можна порівняти з відчуттям ситості від здобного бублика. Дослідження Національного інституту здоров'я показало, що у людей, які вживали яйця на сніданок протягом 8 тижнів, окружність талії зменшилася на 34%.
Подібний ефект мають банани. Крохмаль, що міститься в молодих плодах, дозволяє насититися малими порціями. Також схудненню сприяє клітковина, нормалізує роботу травної системи. Дієтологи рекомендують додавати банани в йогурт або молочні коктейлі.
Вибираючи напій для сніданку, зверніть увагу на каву. Підбадьорливий напій не тільки тонізує організм, але і сприяє схудненню. Недавні дослідження показали, що кава стимулює роботу «коричневого жиру», зігріваючого організм спалюванням калорій. Каву можна вжити з вівсяною кашею – крім дієтичних властивостей, цей злак багатий бета-глюканом, який знижує рівень цукру.
Фахівці нагадують, що від правильного харчування залежить 70% калорій, що спалюються, а від 30% можливо позбутися за допомогою фізичних навантажень і відмови від шкідливих звичок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»