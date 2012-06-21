Біохімічні процеси в організмі протягом доби відбуваються неоднаково. Меню на сніданок, на обід і на вечерю має відрізнятися. З ранку нам потрібні продукти, які дають максимальний заряд енергії і легко запускають метаболізм, не перевантажуючи його. Тому дієтологи радять відмовитися від 3-х продуктів на сніданок.
По-перше – це білий хліб. Важкі вуглеводи. Активізує роботу підшлункової залози і призводить до швидкого викиду інсуліну в кров, що викликає зниження тонусу і відчуття втоми. Краще замінити його цільнозерновим, житнім хлібом або кашею.
По-друге – солодке. Зокрема, пластівці, йогурти, випічка. Цукор провокує зниження рівня глюкози, що, знову-таки, призводить до почуття передчасного голоду і втоми. Переважно мюслі, несолодкий йогурт, фрукти. Цукор можна успішно замінити медом.
По-третє – кава. Механізм дії її такий, що вона дійсно дає відчуття бадьорості, але не на довго. Дія її швидко закінчується, викликаючи зниження тонусу і бажання прийняти ще порцію. Причому порції поступово збільшуються. Кращий варіант – зелений чай (він теж містить кофеїн, але його дія зовсім інша – м'якша і триваліша), імбирний напій або свіжовичавлений сік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»