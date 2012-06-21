У Верховній Раді створено Офіс парламентської реформи. Відповідне розпорядження підписав її Голова Андрій Парубій. За його словами, офіс зможе запрацювати через місяць. Він підвищить дієвість парламенту в процесі імплементації європейських стандартів життя в Україні, яка прагне стати повноцінним членом Євросоюзу. «Цей єдиний центр аналізуватиме, консультуватиметься з Європарламентом щодо законопроектів, які подають на розгляд нашого парламенту глава держави, уряд і народні депутати», — пояснив Андрій Парубій.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримав рішення Верховної Ради створити парламентський Офіс реформ за прикладом Офісу реформ у Кабінеті Міністрів, який сприятиме напрацюванню та ухваленню важливих рішень, тобто швидкій та якісній інтеграції в ЄС.
«Ми хочемо сприяти глибоким реформам в Україні, тому треба поліпшувати координацію. Зміни в Україні свідчать про незворотність обраного шляху в європейське майбутнє», — наголосив уповноважений у справах підтримки демократії президент Європарламенту 2002—2004 років Пет Кокс.