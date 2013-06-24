Під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого загостренню ситуації на українсько-російському кордоні, США звинуватили Росію в підриві міжнародного миру. «Дії Росії завдають удару в самісіньке серце Статуту ООН. Це очевидна і значна загроза миру та безпеці», — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. За її словами, агресія Росії загрожує не лише Україні, а усьому міжнародному порядку.

Росія від початку намагалася всіма силами завадити проведенню цього засідання, але їй це не вдалося. «Звідки ви взяли цифри 100 тисяч військовослужбовців, які, як ви кажете, розташовані на російсько-українському кордоні? Ми ніколи не наводили цих цифр і ніколи їх не підтверджували», — відбивався Василь Небензя, звинувачуючи США у нагнітанні ситуації. Він демонстративно залишив залу засідання перед виступом представника України при ООН Сергія Кислиці, мотивуючи це необхідністю провести важливу зустріч.

Сергій Кислиця запевнив присутніх, що наша держава не збирається здійснювати будь-яку наступальну операцію чи то в зоні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі, чи то на кордоні з РФ і зробить усе можливе, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії.

В українському МЗС вважають, що дискусія в Раді безпеки ООН стала важливим кроком для стримування нової хвилі збройної агресії РФ проти України. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства. Під час засідання делегація України наголосила, що наша держава вимагає від РФ підтвердження практичними діями російських заяв про відсутність намірів розширювати збройну агресію проти України.

«Жодні заяви не можуть підмінити реальні кроки, такі, як відведення військ і припинення вогню», — наголошено у заяві.

В МЗС переконані, що теза російської делегації про небажання бачити Україну в НАТО суперечить невід’ємному суверенному праву нашої держави обирати власні заходи безпеки, якого Росія не має права ставити під сумнів. Окрім того, українська сторона назвала «вихід російського постпреда із зали до завершення засідання не лише неповагою до обговорюваного питання, а й зневажливим ставленням до Ради безпеки ООН як органу, покликаного розглядати загрози міжнародному миру й безпеці».