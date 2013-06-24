Український бізнес отримав від міжнародних партнерів понад 4 млрд євро підтримки, програми якої затверджені впродовж останніх років та є діючими на сьогодні. Майже 60% підтримки - пряме фінансування через банківську систему та напряму компаніям реального сектору економіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дякую партнерам за підтримку українського бізнесу, адже під час війни саме за рахунок податків від підприємців Україна може фінансувати свою армію, яка стримує російську навалу. Також саме приватний сектор буде рушійною силою відбудови країни після війни. Тому кожна гривня, яка спрямована на підтримку підприємців, наближає нашу перемогу і економічне зростання України», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, приватний сектор отримав від міжнародних фінансових організацій, агенцій розвитку та донорів:

2,4 млрд євро - прямого фінансування;

1,3 млрд євро - для розподілу кредитних ризиків та гарантій;

272,8 млн євро - у вигляді грантів;

126,8 млн євро - в якості донорської підтримки;

110 млн євро - у формі страхування воєнних ризиків.

З них в процесі реалізації перебувають проекти на 2,7 млрд євро, затверджені та підписані ліміти - ще на 1,5 млрд євро.

Найбільшу підтримку українському бізнесу надали Європейський банк реконструкції і розвитку - 1,7 млрд євро, Європейський інвестиційний банк - 1,2 млрд євро, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - 397,9 млн євро, Кредитна установа для відбудови (KfW - державний банк Уряду Німеччини) - 214,6 млн євро, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) - 182 млн євро.