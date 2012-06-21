На схемі позначені всі автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути, а також лінії метро та міська електричка. Дизайнер Костянтин Череповський витратив на цю роботу 16 місяців.
Схема транспорту не була замовлена міською адміністрацію чи транспортним комунальним підприємством, це особиста ініціатива дизайнера. За словами Костянтина, він побачив, що теоретично може існувати попит на подібну друковану схему, бо мало хто користується інтернет-сервісами для обрання маршруту у середньому віці та особливо після 50 років (користування інтернетом у останній категорії — менше 50%). Крім того, брак офлайн-мапи становить велику проблему для туристів та гостей міста.
Ще однією причиною створення схеми стало те, що у Києва порівняно невелика мережа рейкового транспорту — деякі райони мають доступ до міського громадського транспорту тільки у вигляді автобуса чи тролейбуса, як от Солом’янка чи Виноградар. Тому, крім метро, тут і нараховується 140 наземних маршрутів. Окремо, для зацікавлених дизайнерів Костянтин написав статтю The Making Of, у якій розповів свій шлях розробки схеми. Крім того у статті є посилання на схожі роботи в інших країнах, які дизайнер використовував, як референси.
У схемі немає маршруток, оскільки їх понад 300, міських та приміських разом. Зате позначений веломаршрут Троєщина — центр, вокзали й аеропорти, річковий вокзал, фунікулер, основні туристичні об’єкти.