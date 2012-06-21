В області запрацював новий електронний сервіс, де краяни можуть дізнатися, які медичні послуги в лікарнях мають надавати безкоштовно. На спеціальному порталі є інформація про всі медичні заклади, підпорядковані Дніпропетровській облдержадміністрації. Їх 132.
— За останні два роки ми придбали для лікарень області 150 одиниць сучасного медобладнання. Це томографи, ангіографи, апарати ультразвукової діагностики. Для пацієнтів обстеження за допомогою цього обладнання мають бути безкоштовними. Головне — направлення від лікаря. Контролюватимемо це за допомогою нового електронного сервісу, — пояснив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. — Пацієнт отримує направлення від лікаря, знаходить на спеціальній карті потрібний медзаклад, натискає на нього та отримує дані про все наявне обладнання, обстеження за допомогою якого безплатні. Якщо в лікарні вимагають гроші, можна залишити онлайн-скаргу. Реакція буде швидкою і жорсткою.
Новий сайт повідомляє про наявність лікувального обладнання, придбаного за бюджетні кошти, в кожному населеному пункті і має назву «Безкоштовна медицина». Відкривається ресурс такими словами: «Щороку держава надає кошти на закупівлю медичного обладнання. Обладнання, оплачене державою, має бути доступним для лікування хворих. На жаль, пацієнти не завжди знають про наявність безкоштовних послуг у їхніх лікарнях».
Отже, перш ніж за звичкою платити за ультразвукове дослідження, рентген, кардіограму тощо, краще зайти в інтернет, знайти на цьому ресурсі відповідний медичний заклад і перевірити, яке саме лікувальне обладнання там закупили. Якщо за надання послуги на ньому вимагають гроші, на сайті можна поскаржитися на лікарню.