Субсидія вже перепризначена для 2 млн людей, з них 1,7 млн громадян не подавали заяв та отримали автоматичне перепризначення. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради під час «Години запитань до уряду».

Прем’єр-міністр нагадав, що згідно з новими критеріями призначення субсидій, люди зі значними тіньовими доходами та статками не повинні отримувати субсидії, адже насправді не належать до вразливих верств населення.

«Абсолютній більшості наших громадян, зокрема українським пенсіонерам, субсидії будуть перепризначені автоматично. Тобто, не треба подавати ніяких додаткових заяв. Всі перевірки та виплати ідуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки — її отримають і зараз, і в опалювальний сезон», — наголосив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що Міністерство соціальної політики вже спрямувало в регіони 1,1 млрд грн для виплат субсидій.