На Луганщині 17 481 хлопчик та дівчинка зі статусом «діти війни» отримують пільги поки що як внутрішньо переміщені особи. Під час проведення АТО/ООС 21 дитина втратила батьків, які загинули внаслідок бойових дій, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, восьмеро загинуло, 17 зазнали поранення. Покинули тимчасово окуповані території й переїхали в населені пункти Луганської області, підконтрольні українській владі 21 005 дітей. Більшість з них (17 474) уже отримали статус дитини війни за фактами психологічного насильства, до якого належать проживання чи перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, внутрішнього переміщення, залишення місця проживання; семеро дітей отримали статус внаслідок поранення, контузії або каліцтва. Такі дані головного спеціаліста служби у справах дітей ОДА Семена Терьошина.
«Держава не передбачає пільг тим, хто отримав статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Поки що діти отримують пільги як внутрішньо переміщені особи», — підкреслив посадовець. Він наголошує, що в майбутньому мають з’явитися механізми державного захисту й догляду за такими дітьми. Законним представникам постраждалої дитини слід заздалегідь подбати про необхідні документи на підтвердження негативного впливу збройного конфлікту на дитину.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»