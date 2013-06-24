Українські фермери, які планують подаватися на гранти, зможуть самостійно оцінити перспективи свого господарства, основні параметри свого проекту та заяви для отримання гранту. На сайті Мінагрополітики запрацювала відповідна онлайн-форма «Оцінка відповідності господарства вимогам отримання гранту для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства». Про це повідомляє Урядовий портал.

Фермер, заповнивши онлайн-форму, отримає інформацію щодо того, чи можна отримати грант на заплановану культуру в його регіоні, чи правильно розраховано суму запиту гранту, чи є у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, заявлений сорт садивного матеріалу тощо.

Онлайн-форма розроблена Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) та проєктом ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики» (EU IPRSA).