Після введення в дію постанови Кабінету Міністрів № 865 «Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/17 року» в Харкові нарахування за листопад проведені вже за новим порядком. Застосування нової методики нарахування плати за послуги теплопостачання в житлових будинках, як обіцяють теплоенергетики, значно зекономить сімейні бюджети жителів міста.
Як пояснив директор КП «Харківські теплові мережі» Сергій Андрєєв, для будинків, де немає приладів обліку тепла, нарахування проводитимуть як для будинків з лічильниками. Новий порядок застосують в містах, де приладами обліку забезпечено понад 50% споживачів. А в Харкові за показаннями приладів обліку розраховуються 51% сімей.
«Наприклад, мешканці однокімнатної квартири площею 32 квадратних метри заплатять за опалення 658 гривень замість 1076 гривень, а, скажімо, двокімнатної в 52 квадратних метри — 1070 гривень, що на 679 гривень менше, ніж раніше. Крім того, буде проведено перерахунок за жовтень. У жовтні розрахунковий тариф за 1 квадратний метр становив 25,21 гривні, а за новою методикою він дорівнює 9,85 гривні. Таким чином, сума перерахунку за жовтень складе 15,36 гривні за квадратний метр. Її харків’яни побачать у платіжках. Тим, у кого була переплата за жовтень, кошти спрямують в рахунок подальшої плати за опалення», — розповів Сергій Андрєєв.
Він також повідомив, що в місті триває установка приладів обліку тепла. У 2017—2019 роках за рахунок коштів Світового банку в Харкові встановлять тисячу приладів обліку з системою погодного регулювання та 250 індивідуальних теплових пунктів. Також кошти на установку лічильників направлять з міського бюджету.
«Програма Світового банку розрахована на 2017—2019 роки, але ми плануємо провести ці роботи швидше», — зазначив Сергій Андрєєв.