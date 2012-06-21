В Європейському Союзі мають намір скасувати плату за роумінг для шести країн членів Східного партнерства, зокрема, для України, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Молдови та Білорусі.
Про це заявив керівник відділу Європейської служби зовнішньої дії Борис Ярочевич, який відповідає за напрямки Східного партнерства, регіонального співробітництва та ОБСЄ, передає державний новинний портал Грузії Agenda.ge.
«Якщо ви мандруєте у країни Східного партнерства чи з цих країн до ЄС, тарифи у роумінгу занадто високі. Плата за роумінг у ЄС скасовується, і тепер ми плануємо зробити це для шести країн», – сказав Ярочевич.
За його словами, тарифи за роумінг будуть узгоджені з мобільними операторами, однак «плата буде низькою і доступною для кожного».
Повна реалізація цієї ініціативи, зазначив Ярочевич, буде можлива не раніше, ніж 2020 року.
Повідомляється також, що в ЄС оператори мобільного зв’язку країн-членів зобов’язані виконувати рішення європейських інституцій, однак такі рішення не є обов’язковими для країн Східного партнерства. Відповідно для скасування роумінгу ЄС доведеться досягнути відповідних домовленостей щодо скасування роумінгу з кожною з країн Східного партнерства.