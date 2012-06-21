Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
За втілення в життя нової ініціативи братимуться на Львівщині. Про неї стало відомо під час зустрічі голови облдержадміністрації Олега Синютки з постраждалими учасниками Революції Гідності. На переконання очільника області, дуже важливо зараз не залишатися осторонь проблем тих, хто постраждав на Майдані, відстоюючи права й свободи людини та європейське майбутнє України. Тож для надання їм допомоги розглядають можливість запровадження «єдиного вікна».
Діятиме ж «єдине вікно» на базі обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, що у м. Винники, яке підпорядковане Личаківському району м. Львова. Така добра справа має стати платформою співпраці державних органів, представників медичної, правоохоронної та соціальної сфери для надання комплексної допомоги постраждалим під час Революції Гідності, повідомили в облдержадміністрації.