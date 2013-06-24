Вчора, у Варшаві Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко взяв участь у спільному засіданні з планування COP23 PEPFAR для України та національному діалозі Глобального фонду з громадянським суспільством, місцевими та міжнародними партнерами й офіційними представниками штаб-квартири. Мета заходу — розробка проекту для подання Операційного плану для України на 2023 р. (COP23) і попередньої роботи над заявкою України на фінансування від Глобального фонду на 2024-2026 рр. для реалізації програм забезпечення сталої протидії епідемії ВІЛ і туберкульозу в Україні в умовах війни росії проти України та в післявоєнний період. Про це повідомляє Урядовий портал.

За результатами проведених у Варшаві зустрічей та у продовження діалогу з доктором Джоном Н. Нкенґасонґом, глобальним координатором США з питань СНІДу, послом із особливих доручень і спеціальним представником з питань глобальної дипломатії в сфері охорони здоров’я, розпочатого у грудні 2022 року під час візиту делегації Міністерства охорони здоров’я України у США, анонсовано виділення загального фінансування Україні з боку PEPFAR у сумі 118,5 млн доларів терміном на два роки (2024-2025 рр.), з них 59,5 млн доларів планується виділити у 2024 році та ще 59 млн доларів — у 2025 р. Дворічне фінансування буде запроваджено вперше. Крім цього, Глобальний фонд також анонсував виділення 157 млн доларів допомоги на 2024-2026 роки.

«Повномасштабна військова агресія рф поставила перед Україною та її медичною системою прямі і непрямі виклики. Окрім очевидних щоденних жахіть війни нам доводиться мати справу і з такими наслідками, як дефіцит палива, інфляція, руйнування інфраструктури та енергетичної системи тощо. І ми гідно долаємо ці виклики. Безумовно за величезної підтримки наших міжнародних партнерів, які демонструють свою солідарність та об’єднуються у боротьбі за цінності демократичного світу. Дякую вам за допомогу медичній системі, яка завдяки спільним зусиллям вистояла і продовжує працювати, забезпечуючи необхідною медичною допомогою українських пацієнтів», — зазначив Віктор Ляшко, починаючи свій виступ на тему «Система охорони здоров’я України в процесі війни, перемоги, реформування та відновлення: виклики та плани».

Міністр детально зупинився на масштабах втрат, яких зазнала медична система, та основних викликах:

20 % людей не звертається по медичну допомогу через повномасштабну війну та вимушену міграцію;

1345 об’єктів медичних закладів пошкоджено;

176 об’єктів медичних закладів повністю зруйновані та відновленню не підлягають;

106 цивільних медичних працівників загинуло, 33 з них — на робочому місці;

здійснено близько 2663 медичні евакуації військових та цивільних до 28 країн світу;

щотижня відбувається приблизно 3500 медичних евакуацій всередині країни.

«Наразі головне завдання сфери охорони здоров’я — слугувати надійним тилом для захисників та забезпечувати універсальний доступ до медичних послуг для всіх громадян. Пріоритетом для нас є стратегічний рух в напрямі реформування та євроінтеграції, стратегічне лідерство Міністерства у формуванні політик і управлінні медичною системою. Абсолютно всі рішення базуються на трьох ключових індикаторах: якість, доступність та безоплатність медичної допомоги», — підкреслив Міністр.

Крім цього, йшлося про посилення готовності реагування на нові можливі виклики: