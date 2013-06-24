За чинними правилами для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача.

Проте ця норма ускладнює отримання посвідчення водія громадянами, які зареєстровані на ТОТ або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це обговорювалося під час наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Зокрема, було зазначено, що постановою КМУ від 2 травня 2023 року № 454 внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Їм достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання.

Також, окрім паперової форми, довідку можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу Дія.