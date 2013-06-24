Волонтери благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО» передали гуманітарні набори мамам з дітьми, вагітним, породіллям — переселенцям, які перебувають у лікарнях міста.

«Допомога ніколи не буває зайвою. Люди змушені тікати від війни у безпечніші місця, подекуди приїжджаючи з однією сумкою. Розуміючи, наскільки їм нині складно, ми намагаємося кожного підтримати», — сказала представниця благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО» Наталія Шуліка на зустрічі з тимчасово переселеними особами. Вона додала, що у фонді заздалегідь поспілкувалися з медиками, дізналися про потреби пацієнтів-переселенців, після чого в одну з лікарень привезли 30 наборів. Ще 40 доставили в інший медичний заклад. Решту (загалом волонтери зібрали 150 таких пакетів) буде роздано в райони області.

Гуманітарну допомогу формували так, щоб родині переселенців вистачило надовго крупи, макаронів, цукру, консервів, соняшникової олії, чаю, печива, засобів гігієни. Малюкам благодійники поклали дитяче харчування, олівці, альбоми для малювання та іграшки.

«Сам фонд ми створили 2020 року, щоб підтримати лауреатів фестивалю «Пісні, народжені в АТО», — веде далі Наталія Шуліка. — З початком повномасштабної війни ми переорієнтувалися на волонтерську допомогу».

Майбутня матуся Олена з Ізюмського району Харківської області у Дніпро приїхала разом з родиною на початку квітня. Через тиждень її рідне селище захопили російські нелюди. Воно і нині перебуває під окупацією.

«Спершу ми мешкали у фітнес-центрі. Тепер винаймаємо житло. Волонтерська допомога дуже важлива для нас. Я ось-ось маю народити. Удома на мене чекають чоловік та 11-річна донька», — розповіла Олена.

Переселенка із Краматорська Катерина потрапила до лікарні з 11-місячним сином Мироном. Отримати гуманітарну допомогу просто в мед­закладі не очікувала: «Приємна несподіванка. Ми сьогодні виписуємося, збиралися додому. Аж тут просто в лікарню привезли гуманітарну допомогу. Тепер не завжди є змога придбати найнеобхідніше, особливо для дитини. Тож щиро дякую всім добрим людям», — сказала Катерина.

«Майже кожен четвертий наш пацієнт — переселенець. Понад 100 жінок-переселенок в нас народили малюків. Ще стільки само вагітних нині перебувають на обліку. Турбуємося про всіх», — наголошує медичний директор од­нієї із дніпровських лікарень пані Олена. Наостанок хочеться сказати, що гуманітарні набори благодійний фонд «Пісні, народжені в АТО» зібрав у співпраці з українсько-американською організацією RAZOM.

Олександр ЗАБУЖЕНКО

для «Урядового кур’єра»