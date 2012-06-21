Науковці з університету Квінсленда (QUT) в Австралії розробили генетично модифіковані банани, щоб врятувати тисячі людей в Африці, які страждають на дефіцит вітаміну А.
За словами керівника дослідження професора Джеймса Дейла, вони збільшили концентрацію вітаміну А в банані у 4 рази, пише QUT.
Спочатку вчені протестували генетичні модифікації на бананах Кавендіш у Квінсленді, а потім (у співпраці з дослідниками Національної організації аграрних досліджень) — на високогірному або східно-африканському сорті банану.
Вчені були стурбовані можливим зниженням вмісту провітаміну А, що вироблявся протягом поколінь у авриканців. Дейл наголосив, що 650-700 тисяч дітей у всьому світі вмирають через дефіцит провітаміну А, а кожного року ще декілька сотень тисяч сліпнуть.
Нині на регуляторні випробування потрібно ще шість років. За цей час збагачений вітаміном А банан буде доступний в Уганді.