Нині у прифронтовому селищі майже 5 сотень жителів, третина з яких пенсіонери та понад 70 дітей, для яких уже втретє відремонтували будівлю школи. Споруда страждає через постійні обстріли, бо поряд горезвісна Світлодарська дуга. Однією з найбільш гострих проблем для троїчан була відсутність автобусного сполучення із районним центром Попасною. Про це «Урядовий кур'єр» повідомляв у номері від 31 березня.
Саме з цього питання й розпочалася розмова із недавно призначеним головою Попаснянської райдержадміністрації Романом Власенком під час виїзного прийому громадян у селі Троїцьке. Як повідомляє прес-служба РДА, на зустріч запросили перевізника. І після жвавого обговорення питання, мешканці села та власник транспортного засобу домовилися провести облік кількості пасажирів та визначилися із графіком руху автобусу на найближчий час.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»