Для роботи на деокупованих територіях буде створено резерв медпрацівників. Ухвалена сьогодні Кабінетом Міністрів України постанова дозволить забезпечити медичні заклади державної та комунальної форм власності, які відновлять роботу на деокупованих територіях, лікарями та медсестрами/медбратами. З цією метою запрацює інформаційна система «Резерв працівників сфери охорони здоров’я для роботи на деокупованих територіях України». Користувачами стануть медпрацівники, зареєстровані у ній і зараховані до резерву. Кожен медик матиме особистий кабінет, тобто профіль, за допомогою якого зможе обмінюватися документами та інформацією з іншими користувачами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Система взаємодіятиме з іншими інформаційними системами та державними електронними інформаційними ресурсами, зокрема з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиною державною електронною базою з питань освіти — для отримання відомостей про фаховість медпрацівників. У ній також міститиметься інформація про потребу в працівниках, зокрема в: Автономній Республіці Крим, м. Севастополь, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях тощо.

Завдання щодо створення цієї системи покладено на МОЗ. Власником системи, зокрема її програмного забезпечення, є держава в особі Міністерства охорони здоров'я.

Обробка і захист інформації, що міститиме система, здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про захист персональних даних.

Нагадаємо, майже 200 медиків-добровольців вже підсилили лікарні на постраждалих від підриву Каховської ГЕС територіях.