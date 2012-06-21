Відповідний документ схвалено на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, яке відбулося під головуванням директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислава Мороко.
Члени ради розглянули науково-проектну документацію «Проект зон охорони і план організації території Василівського історико-культурного музею-заповідника «Садиба Попова», а також питання про укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини музею-заповідника. Згідно з проектом зон охорони та планом організації території «Садиби Попова», з яким ознайомив старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України Олександр Харлан, відродитися та набути впорядкованого, туристично привабливого вигляду має не лише територія музею-заповідника, а й центр Василівки. Учасники засідання підтримали проект плану, який узгодять з генпланом розвитку населеного пункту, і Василівка стане історичним містом.
Також члени Консультативної ради рекомендували внести до Держреєстру нерухомих пам’яток України об’єкт «Будинок заводоуправління металургійного комбінату «Запоріжсталь» (архітектор І. Козлінер), а будівлю Селянського поземельного банку в селі Осипенко Бердянського району — до Переліку об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування Запорізької області.
— Один із напрямків розвитку територіальних громад — це створення туристично привабливого вигляду, винайдення «точок», які можуть стати для громади знаковими, — впевнений Владислав Мороко. — Наприклад, будівля в селі Осипенко має цікаву історію, навколо неї гуртувалася громада ще в ХІХ сторіччі, відтак там відбувалися бурхливі історичні події.