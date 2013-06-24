Навіть якщо немає струму, українцям слід надати змогу зателефонувати у швидку чи поліцію, написати рідним або отримати сповіщення про повітряну тривогу.

«росія понад два роки цілеспрямовано атакує українську енергетику, постійні знеструмлення спричиняють погіршення якості зв’язку та інтернету. Адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють на електроенергії. Президент поставив завдання: стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом під час знеструмлень», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для стабілізації ситуації з мобільним зв’язком Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України видав розпорядження, яке мають виконувати представники мобільних операторів.

Це рішення для операторів мобільного зв’язку передбачає: до 1 жовтня 2024 року не менш ніж 60% базових станцій операторів необхідно забезпечити автономним резервним живленням; до 1 листопада цей показник має зрости до 70%; до 1 грудня — до 80%;до кінця січня 2025 року — 100%.

Що це має забезпечити? До 1 вересня 2024 року всі мережі мобільних операторів мають бути під’єднані до генераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом 72 годин.

Ці норми стосуються і вузлів, до яких під’єднані комунікаційні станції екстрених диспетчерських служб 101, 102, 103, 104 та 112; до 1 грудня 2024 року не менш ніж 25% мереж операторів мають бути забезпечені генераторами та працювати під час знеструмлень, інша частина мереж має працювати мінімум 10 годин на акумуляторних батареях.

Оператори щоквартально звітуватимуть Національному центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, перевірятиме виконання.

Щоб допомогти операторам виконувати вимоги розпорядження, ухвалили рішення:розробили постанову №352, яку затвердив регулятор. Так, оператори зможуть подати заявку в обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори; узгодили перелік об’єктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до обленерго; працюємо над бронюванням військовозобов’язаних співробітників ремонтних бригад.

Парламент ухвалив закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

Пізніше з’явиться можливість повідомляти в «Дії» про проблеми зі зв’язком, навіть коли користувачі будуть офлайн. Під час відновлення зв’язку інформація підтягнеться.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації