Запорізька область стала першою в Україні з реалізації пілотного проекту з упровадження інклюзивної освіти. Зараз в області відкрито 78 інклюзивних класів у 47 загально-освітніх навчальних закладах. За даними директора Департаменту освіти та науки Тетяни Озерової, на часі — налагодження партнерської співпраці між усіма сторонами інклюзивного процесу в Запорізькій області, створення спільних навчальних проектів, розширення педагогічної практики для студентів і волонтерської допомоги під час психолого-педагогічного супроводу дітей з різними нозологіями.
Як повідомив заступник голови Запорізької ОДА Едуард Гугнін, найближчим часом до реалізації проекту долучаться ще три області України. Надалі досвід запоріжців поширюватимуть у всій державі.
— До цього питання треба підходити виважено та змістовно, — зазначив він, — бо саме Запорізький регіон розробить методичну базу для всієї України. Проте ми зіткнулися з тим, що у педагогів немає певного досвіду роботи з особливими учнями, тому вчителі повинні проходити спецкурси. Необхідно у вишах вводити нову дисципліну «Основи інклюзивної освіти», щоб надалі кваліфіковані та досвідчені фахівці були готові працювати в інклюзивному середовищі.
— Наразі головне — це скоординувати спільні дії, — підсумував тему голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. — На нашій області лежить велика відповідальність, бо ми є прикладом для всієї України. Доробки повинні впровадити у життя, поширювати позитивний досвід. Завдання вузів — підготувати кваліфікованих фахівців для роботи в інклюзивній освіті. Діти, незважаючи на певні вади, мають право отримувати якісну освіту на гідному рівні.
Активізується також волонтерська допомога студентської молоді при психолого-педагогічному супроводі дітей у загальноосвітніх та інших навчальних закладах регіону.