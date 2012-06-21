Українці, які бажають відвідати європейські країни, з 2021 року будуть зобов'язані проходити авторизацію в єдиній європейській системі контролю (ETIAS.
Як зазначається, платне проходження в ETIAS буде обов'язковим, так як воно передбачено законом Європейського парламенту про контроль на європейських кордонах. Вартість авторизації складе 7 євро, за винятком пенсіонерів (старше 70 років) і підлітків до 18 років, які проходитимуть процедуру безкоштовно. Мандрівники повинні будуть надавати дані про себе, документи про поїздку і відповісти на запитання про здоров'я і попередні подорожі.
«Авторизація в онлайн-системі буде необхідна тільки для тих країн, які звільнені від візових вимог для в'їзду в ЄС», – йдеться в повідомленні.
Крім українців цією системою повинні будуть користуватися туристи з Канади і Британії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»