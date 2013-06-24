Міненерго розробило Керівні принципи та рекомендації для залучення сталого фінансування, необхідного для відбудови та розвитку енергосектору України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Напрацьований документ презентовано понад 60 представникам найбільших енергетичних компаній під час онлайн-заходу, організованого Міністерством енергетики спільно з Офісом підтримки реформ Міненерго та за участі KPMG Україна.

Документ окреслює ключові принципи, види та інструменти фінансування, таксономію економічної діяльності для перевірки проектів на рівень їх сталості, містить набір вимог та рекомендацій від передових МФО, агенцій з розвитку та фондів для виділення сталого фінансування, необхідного для відбудови енергетичного сектору України.

«Розроблення цього документа - черговий доказ того, що Україна віддана ідеї «зеленого» відновлення. Запорукою його впровадження і є залучення саме «зеленого фінансування», - зазначила заступник Міністра енергетики Світлана Гринчук.

Під час обговорення документа були порушені питання верифікації проектів, можливості виділення фінансування на проекти в атомній галузі та відновлення мереж.

Більше про імплементацію «зеленої» таксономії в енергетичному секторі України розповіли директор ESG напрямку KPMG Україна Дмитро Романович та директор юридичного напрямку компанії Юрій Кацер.

*Примітка: документ буде доступний для публічного обговорення після опрацювання та узгодження учасниками ринку.