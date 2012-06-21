Міністерство охорони здоров’я подало в Кабмін проект постанови про створення національного закупівельного агентства, яке займатиметься закупівлею ліків і медичних виробів, повідомила журналістам в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, інформує УНІАН. За словами чиновниці, тривають останні узгодження деталей щодо створення нової структури. «У 2019-му ми зможемо перейти на закупівлі ліків українським агентством, яке забезпечуватиме не тільки державний рівень закупівель, а й регіональний», — заявила Уляна Супрун.
Тим часом МОЗ опублікувало новий реєстр препаратів, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та які пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою, повідомляє прес-служба відомства. До оновленого реєстру ліків увійшло 199 препаратів від 43 виробників, з яких 21 виробник із країн ЄС, 17 — з України, 4 — Індії, 1 — Ізраїлю. Нагадаємо, що раніше у програмі брали участь 157 препаратів.