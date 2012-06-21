Для Запорізької області з держбюджету надійшла субвенція на виплату грошової компенсації для сімей загиблих воїнів, а також осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та потребують поліпшення житлових умов.
За даними департаменту соцзахисту населення Запорізької ОДА, обсяг субвенції, передбаченої на 2017 рік, становить 1 мільйон 56 тисяч гривень. На ці кошти планується придбати квартири у Василівському та Веселівському районах області. Крім субвенції з держбюджету на 2017 рік, з обласної скарбниціпередбачено 2,7 мільйона гривень для надання грошової компенсації інвалідам війни ІІІ групи з числа вояків, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов.Загаломз 2014 по 2016 рік у Запорізькій області придбано 33 квартири на загальну суму 17,3 мільйона гривень, з них з облбюджету надано 3,7 мільйона гривень. Запорізька область є першою в Україні, яка надає таку допомогу інвалідам ІІІ групиз числа учасників АТО.