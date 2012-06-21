Завершують останні косметичні роботи в новозбудованому Черкаському обласному перинатальному центрі, який почали зводити три роки тому. Нині тут налагоджують вентиляцію та перевіряють встановлене устаткування. Частину закупленого сюди ще доправляють. У ці дні в центрі працює спеціальна комісія, яка прийме об’єкт на баланс обласної лікарні.
У перинатальному центрі виходжуватимуть передчасно народжених і недужих немовлят, а також дбатимуть про здоров’я проблемних вагітних. Заклад не схожий на типові лікарні, він тішить нетрадиційним плануванням та високим рівнем виконаних робіт. Його загальна площа — 8 487 квадратних метрів. Тут сім пологових залів, чотири операційні. Планують приймати понад дві тисячі пологів на рік.
Потреба в такому закладі назріла давно. Адже, як стверджують медики, кожні четверті пологи в області — з патологіями. Тільки торік у відділенні екстрагенітальної патології вагітних обласної лікарні прийняли 747 пологів.