Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Останні роки в міському комунальному господарстві Полтави відбуваються позитивні зміни. У мікрорайонах прибирають сміття, встановлюють сучасні зупинки, в людних місцях зявилися бетонні вази з живими квітами, накрили майданчики для сміття, на міських околицях міняють на нові лінії електропередач. Хоч і немає впевненості, що це продовжуватиметься й після місцевих виборів, а все одно приємно. Раніше кандидати на посаду Полтавського міського голови обмежувалися роздачею пенсіонерам продпайків і наданням учням шкіл автобусів для екскурсійних поїздок.

Тепер представники команди кандидата, який спеціалізується на таких операціях, повідомили, що вони закупили для потреб міста два нових ефективних тракторці від німецького виробника, за допомогою яких обіцяють повністю звільнити Полтаву від бур’янів і високої трави.

Не повідомляється, за які кошти придбано цю імпортну техніку. Та, мабуть же, за кошти з міського бюджету. Бо така техніка недешева.

Це вже не перше оновлення механізованого парку КП «Декоративні культури» за рік. Кілька місяців тому для підприємства придбали трактори із спеціальними пристроями, які дозволяють пересаджувати високі дерева. А ще раніше в його розпорядження надійшли навісні розбризкувачі препарату, який знищує амброзію.