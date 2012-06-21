Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж двох днів у Сумському національному аграрному університеті тривала виставка кролів, яку організували активісти міського клубу кролівників-любителів. До них долучилися колеги із Харківщини – загалом тут представили 116 пухнастих та вухастих тварин різних порід, у тому числі племінних.
Як повідомила керівник клубу Наталія Ратєєва, інтерес до вирощування цих домашніх тварин не згасає, тож ентузіасти активно пропагують кролівництво як у місті, так і поза його межами.
Окремі з них, як, приміром, Віктор Отрощенко доглядає кролів чверть століття і утримує рідкісні породи. Це, зокрема, червоні, чорні, блакитні, шиншилові бельгійські велетні, які високо цінуються на сучасному ринку за цінне хутро і м'ясо.
Упродовж двох днів виставку відвідали чимало як дорослих, так і юних сумчан.