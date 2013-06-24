АТ «Укрнафта» та фінляндська компанія WЉrtsilЉ підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Відповідні домовленості було укладено на зустрічі першого віцепрем’єр­міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля із Прем’єр­міністром Фінляндії Петтері Орпо.

«Разом із Finnish­Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ «Укрнафта» реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації. У межах першого етапу залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду, підтверджено державну гарантію і тривають закупівлі за процеду­рами ЄБРР», — повідомив Денис Шмигаль.

Для подальших етапів Україна планує використати фінансування FUIF, щоб масштабувати програму зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання WЉrtsilЉ.