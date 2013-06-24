АТ «Укрнафта» та фінляндська компанія WЉrtsilЉ підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Відповідні домовленості було укладено на зустрічі першого віцепрем’єрміністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля із Прем’єрміністром Фінляндії Петтері Орпо.
«Разом із FinnishUkrainian Investment Facility (FUIF) та АТ «Укрнафта» реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації. У межах першого етапу залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду, підтверджено державну гарантію і тривають закупівлі за процедурами ЄБРР», — повідомив Денис Шмигаль.
Для подальших етапів Україна планує використати фінансування FUIF, щоб масштабувати програму зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання WЉrtsilЉ.
«Усі відповідні проєкти спрямовані на оперативне підсилення енергетичної безпеки регіонів, балансування об’єднаної енергосистеми України та забезпечення критичної інфраструктури. Дякуємо Фінляндії за високий рівень підтримки!» — наголосив перший віцепрем’єрміністр, повідомляє Міненерго.