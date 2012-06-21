Україна, Молдова і Грузія мали спільне минуле з Російською Федерацією, але майбутнє члени "Асоційованого тріо" хочуть будувати з Європою.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверенні у Фейсбуці за підсумками зустрічі лідерів країн «Асоційованого тріо» – України, Грузії і Молдови у Батумі.

"Асоційоване тріо" – це, по суті, відрізання трьох наших країн від "русского міра", від усіх оцих концепцій "єдіного народа". У нас дійсно було спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими країнами, не з Росією", – сказав Кулеба.

Він додав, що Росія, на жаль, себе дискредитувала, тому не можемо їй вірити.

"Ми маємо будувати з нею відносини, тому що вона залишається політичною реальністю, ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі. Це ключовий елемент, це віха – вперше три країни спільно про це заявили в Батумі і будуть спільно рухатися до цієї мети", – акцентував міністр.

19 липня у Батумі відбулася зустріч лідерів країн «Асоційованого тріо» – України, Грузії і Молдови, за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля.

У декларації за підсумками зустрічі сторони зазначили, що вступ до Європейського Союзу є метою, яка об’єднує три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для «Асоційованого тріо», і ніхто не зможе вплинути на цей вибір.