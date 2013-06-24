Делегація України приділить ключову увагу переговорів та виступів у Брюсселі чотирьом пріоритетним рішенням щодо України, які очікуються цього тижня: рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, схвалення довгострокової програми підтримки України на 2024-2027 роки, фінансування військової допомоги для нашої держави та ухвалення 12 пакету санкцій ЄС проти рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок, 11 грудня, спілкуючись із журналістами на вході до зали засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

«Сьогодні я приїхав в Брюссель з дуже конкретним результатом. З чотирьох законів, які Україна мала ухвалити відповідно до доповіді Єврокомісії до березня 2024 року, три були ухвалені Парламентом і підписані Президентом. Четвертий закон вже зареєстрований у Парламенті та буде ухвалений. Ми розраховуємо, що ЄС ухвалить рішення про відкриття переговорів про членство України на саміті Європейської Ради вже за кілька днів», — розповів Міністр.

За словами Дмитра Кулеби, другим пріоритетом стане наповнення Українського фонду (Ukraine Facility), який забезпечить надійну та довгострокову підтримку ЄС для України на 2024-2027 роки.

«Ще однією важливою темою стане забезпечення наповнення Європейського Фонду миру, щоб Європейський Союз був здатен і надалі надавати Україні необхідну зброю та боєприпаси, посилювати обороноздатність нашої держави в її боротьбі проти російської агресії», — підкреслив глава МЗС України.

Четвертим пріоритетом стане ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС задля обмеження можливостей росії продовжувати агресію.