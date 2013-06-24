Оборонна промисловість є ключем до спільної безпеки України та всієї Європи. Про це у вівторок, 28 листопада, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прес-конференції за підсумками переговорів з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр зазначив, що під час зустрічі детально обговорювалися питання необхідності створення пан’європейського простору та розробки євроатлантичного комплексу оборони для гарантування безпеки в Європі.

«Важливо створити пан’європейський простір, де держави будуть діяти разом, де представники оборонної промисловості будуть координувати дії, де всі процеси будуть синхронізовані й об’єднані, де Європа буде надавати постійну підтримку Україні й таким чином буде підтримувати свої оборонні спроможності та збройні сили», - наголосив він.

Дмитро Кулеба висловив впевненість, що пан’європейський простір у галузі оборонної промисловості повинен об’єднати не тільки держави-члени ЄС, але також держави, що мають статус кандидата та є однодумцями.

Міністр наголосив, що для України важливо реалізувати рекомендації Єврокомісії та, після прийняття рішення Європейської Ради про початок перемовин, якнайшвидше перейти до конкретних кроків на шляху до членства України в ЄС.

«Найкращою гарантією безпеки є саме членство України в ЄС, але це гарантія безпеки не тільки для України, не тільки для Європи, але й для всього світу», - підкреслив він.

Під час переговорів Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель досягли згоди щодо необхідності ухвалення таких важливих рішень, як включення нових заходів до пакета санкцій для обмеження спроможностей росії з виробництва ракет і дронів, використання заморожених російських активів з метою відбудови України, а також застосування механізму ЄС з підтримки, відновлення та модернізації України.