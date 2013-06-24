Українсько-африканський ренесанс відкриває нові політичні та економічні можливості для нашої держави, а африканські партнери готові до втілення спільних взаємовигідних проектів у низці сфер від освіти до цифровізації.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у ефірі національного телемарафону «Єдині новини», підсумовуючи своє друге турне до країн Африки. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік, Нігерія. Загалом маршрут мого другого африканського турне покрив 28 тисяч кілометрів. Літаки, пересадки, 4-5 годин сну, але ця поїздка була того варта. Ми бачимо, як внаслідок цієї роботи для України відкриваються нові можливості тут, на Африканському континенті», — зауважив Міністр.

Дмитро Кулеба підкреслив, що в попередні три десятиліття африканська політика України розвивалася за інерцією з радянських часів, а Україна поступово втрачала Африку. Нині МЗС втілює політику українсько-африканського ренесансу.

«Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах. До того, щоб більше африканських студентів навчалися в Україні, що вигідно нашим навчальним закладам і збільшує мʼяку силу нашої держави; готові до збільшення обсягів торгівлі; готові до нового розвитку туризму після війни; їх цікавить також фармацевтика, цифровізація та низка інших сфер. Ми відчули цілковиту відкритість до реалізації взаємовигідних проектів. А головне, що тут хочуть мати справу з Україною без посередників», — зазначив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що на стику цих факторів відкриються не лише економічні, але і політичні можливості.

«Ми прагнемо забезпечити результативне голосування країн Африки за наші резолюції в Генасамблеї ООН, а також спонукати зусилля в межах їхніх можливостей з ізоляції росії на міжнародній арені. Це складна історія, оскільки рф давно системно інвестувала в Африку. Але вода камінь точить, і ми обовʼязково цей камінь російського впливу в Африці підточимо», — підкреслив глава МЗС.

Міністр розповів про повну підтримку України на переговорах за зачиненими дверима. Водночас Росія системно, роками будувала політику в Африці та має багато «гачків». Завдання України полягає в тому, щоб тихою дипломатичною роботою звільнити від них африканські країни.

«Якби росія не відчувала загрози від наших дипломатичних зусиль, Лавров не літав би слідом за мною, а російські дипломати в Африці не бігали би, переконуючи африканські уряди скасовувати мої візити та не зустрічатися зі мною. Вся ця активність росіян свідчить про одне: вони відчувають реальну загрозу для їхнього впливу в Африці від нашої роботи», — заявив Міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що у рамках курсу на відкриття нових горизонтів Президент України Володимир Зеленський поставив завдання відкрити десять нових посольств України в Африці.

«Вісім з десяти країн вже дали згоду на відкриття посольств України, дві інших завершують відповідні процеси. Це гарний показник. На 4-5 країн вже є низка кандидатів у посли», — зазначив він.

Міністр зауважив, що відкриття посольств є важливим, але не єдиним інструментом роботи на Африканському континенті. До кінця року він анонсував створення нових інституційних механізмів взаємодії з країнами Африки. За його словами, ці механізми дозволять вирішувати проблеми африканських партнерів, щоб Україна в Африці отримувала нові можливості вирішення власних проблем.

Дмитро Кулеба також розповів про свою сьогоднішню участь в інавгурації Президента Нігерії Боли Тінубу. На церемонію прибули лідери та представники з десятків африканських країн, із якими українська делегація провела результативні переговори на полях події.

Насамкінець Міністр розповів, чому африканські партнери вірять у перемогу України: «Колись вони боролися за свою свободу та незалежність і ніхто в них не вірив. Але вони боролися за правдиву, священну справу, за своєю землю і тому вони перемогли. Саме тому і ми зрештою переможемо».