Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба втретє відвідає Африканський континент на тлі загострення глобальної продовольчої кризи після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє Урядовий портал.

23-24 липня глава МЗС України розпочне турне з відвідання Екваторіальної Гвінеї. Візит стане першим в історії дипломатичних відносин.

У м. Малабо Дмитро Кулеба проведе переговори із екватогвінейським керівництвом щодо розвитку двосторонніх відносин, збільшення обсягів торгівлі, забезпечення продовольчої безпеки в Африці, підтримки Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що в січні 2022 року була схвалена Африканська стратегія України. В її межах були суттєво активізовані контакти з країнами Африки по лінії Президента України, МЗС та парламентської дипломатії. Перше африканське турне глави МЗС України відбулося в жовтні 2022 року (Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гана та Кенія), а друге — в травні 2023 року (Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік та Нігерія).

Розвиток відносин із африканськими країнами зміцнює глобальну коаліцію на підтримку України на тлі російської агресії, створює нові можливості для українського бізнесу та громадян. Третє африканське турне Дмитра Кулеби є продовженням Африканської стратегії та ренесансу українсько-африканських відносин