Про це в середу, 29 листопада, заявив глава української дипломатії Дмитро Кулеба у Брюсселі за підсумками участі в першому в історії засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Настав час стратегічних рішень. Сильна та тривка підтримка України дозволить наблизити перемогу та завершення війни», — заявив Міністр.

Глава МЗС України наголосив, що європейська оборонна промисловість вимагає термінового посилення завдяки створенню спільного простору оборонних індустрій Європи, який об’єднає промисловість держав євроатлантичної спільноти та країни-однодумців.

Міністр нагадав, що Україна провела у вересні успішний Форум оборонних індустрій, який обʼєднав 252 провідні обронні компанії світу та започаткував десятки партнерств із українськими виробниками.

«Україна вже в рази збільшила власне виробництво зброї. Нині нам потрібні ваші рішення в цьому ж напрямі. Якомога більш швидкі та рішучі», — закликав Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Україні нині необхідні перевага в повітрі, удосконалені засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейні можливості, нові протимінні технології та розширені можливості тренування.

Глава МЗС України закликав союзників НАТО продовжити посилення протиповітряної оборони України для захисту українських міст і селищ, а також надати додаткові гаубиці, артилерійські системи, РСЗВ, броньовані машини, дрони та далекобійні ракети.

Міністр висловив вдячність державам-членам НАТО за військову підтримку України, привітав створення коаліції ППО та закликав усі держави виділити ресурси на її посилення.

За підсумками засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ ухвалила заяву, ключовим положенням якої стала розробка нових проектів у сфері оборонної промисловості, розвитку і впровадження сучасних технологічних рішень, підтримка зусиль щодо гуманітарного розмінування, а також медичної реабілітації поранених українських військовослужбовців.