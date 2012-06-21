З 7 по 10 вересня у Чернівцях відбудеться VIII Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ.
«Родзинка цьогорічного фестивалю у тому, що його фокусом є молода європейська поезія. Ми проведемо як поетичні читання, так і воркшопи, показ фільму, а також дві музичні події з цієї теми. Відповідно, більша частина учасників MERIDIAN CZERNOWITZ — молоді поети й поетки. Також у фестивалі візьмуть участь дванадцять авторів віком до 30 років з різних поліетнічних регіонів нашої країни та підконтрольних Україні міст Донбасу. Поруч із ними в Чернівцях виступатимуть такі метри поезії, як Ойґен Ґомрінґер, Дмитро Павличко та Іван Малкович», — розповідає директорка фестивалю Євгенія Лопата.
З повною програмою фестивалю можна ознайомитись на офіційному сайті MERIDIAN CZERNOWITZ.