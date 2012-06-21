Днями в місті презентували новий туристичний маршрут «Дніпро космічний. Місто, відкрите для прибульців і не тільки».
Мандрівку для гостей, а також місцевих школярів та студентів започаткували КП «Агентство розвитку Дніпра» та Університет ім. Альфреда Нобеля, повідомляється на офіційному сайті Дніпровської міської ради.
«Дніпро — це всесвітньо відомий космічний центр. Тут на базі КБ «Південне» та Південного машинобудівного заводу створені ракетоносії різного рівня. У місті жили й працювали видатні конструктори та виробничники, які своїми талантами створювали передову галузь. Тож дніпрянам є що показати, тим паче, космічна тематика завжди викликала і викликає великий інтерес у туристів та гостей міста. Крім того, ми розглядаємо космічний напрям як перспективний не лише для залучення туристів, а й для підвищення зацікавлення школярів та студентів до точних наук», — розповіла керівник туристичного напрямку «Агентства розвитку Дніпра» Ганна Колєда.
Космічна екскурсія стартує біля Планети Альфреда Нобеля — унікального меморіального символа Дніпра. Після ознайомлення з меморіально-парковим комплексом біля університету на екскурсантів чекає мандрівка автобусом за маршрутом Січеславська набережна — Парк ракет — Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені О.М. Макарова (екскурсія музеєм та майстер-клас у космічній лабораторії) — Планетарій (перегляд фільму) — Фестивальний причал (Куля космічних мрій).
Повернення екскурсантів здійснюватиметься до Університету ім. Альфреда Нобеля.
«Це не буде звичайна екскурсія містом, це буде інтерактивний захід, який точно залишиться в пам’яті», — цитує засновника космічного інкубатора SPACE HUB Макса Ткаченка Укрінформ.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»